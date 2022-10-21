Кремль прокомментировал упразднение Ростуризма

Песков призвал не связывать упразднение Ростуризма с дискуссией на Госсовете

Решение об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма) не стоит связывать с дискуссией на Госсовете, в ходе заседания которого президента Владимира Путина просили создать «единое окно» для отрасли. Об этом в пятницу, 21 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.

«Это [упразднение Ростуризма] не связано [с дискуссией на Госсовете] <…> Все высоко оценивают итоги работы ведомства промежуточные <…> Здесь повышается уровень работы», — призвал он не делать подобных выводов.

Комментируя будущее бывшей главы Ростуризма Зарины Догузовой, представитель Кремля указал, что все зависит от нее самой и сделанных ею предложений.

20 октября Путинтподписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил «Ленте.ру», что новость об упразднении Ростуризма стала для него и его коллег неожиданной. Депутат заметил, что ранее слышал нарекания в сторону федерального агентства туризма, однако разговоров об упразднении не было.