В России предложили перенести штаб-квартиру ООН

Депутат Новиков считает, что вопрос о переносе штаб-квартиры ООН становится актуальным

Отказ в выдаче делегации от «Росатома» и Ростехнадзора американских виз для участия в конференции МАГАТЭ является нарушением международных отношений, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметил, что это делает актуальным вопрос о переносе штаб-квартиры ООН.

Из ряда вон выходящее событие

Ранее стало известно, что делегация от «Росатома» и Ростехнадзора не примет участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ в США, так как американская сторона не выдала ее членам визы. В «Росатоме» отметили, что США, по сути, заблокировали участие России в этой международной конференции МАГАТЭ.

Также представители «Росатома» высказали мнение, что без адекватного участия России конференция в Вашингтоне во многом утрачивает смысл. При этом гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев все же выступит на конференции под названием «Атомная энергетика в XXI веке» в формате видеообращения. Она пройдет с 26 по 28 октября.

Это можно и должно расценивать как попытку воспрепятствовать деятельности МАГАТЭ Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Событие из ряда вон выходящее, крайне неприятное. Но нельзя сказать, что оно было совсем неожиданным. Особенно после того, как на Генассамблею ООН визы были даны в последний момент, и то получили их не все, кто запрашивался», — напомнил Новиков.

Штаб-квартира ООН

Депутат уверен, что это нарушение может поставить под вопрос местоположение штаб-квартиры ООН.

«Мне кажется, что уже такое количество фактов, связанных и с этой ситуацией с конференцией МАГАТЭ, и с работой ООН, штаб-квартира которой находится на территории США, и ряд других попыток США давить на страны, которые представлены в ООН, с целью получить нужное голосование по тем или иным вопросам, — все это заставляет нас уже всерьез рассмотреть и постараться реализовать задачу переноса штаб-квартиры ООН в другую страну», — заявил он.

Новиков предположил, что перенос штаб-квартиры ООН может произойти в одну из страны Европы.

«Каких-то серьезных проблем не испытывала и не испытывает, например, работа ЮНЕСКО в Париже, что, конечно, тоже не гарантировано, учитывая, что сегодня Евросоюз все больше и больше втягивается в агрессивную и неправомерную деятельность Вашингтона», — сказал он.

Другими вариантами для нового расположения штаб-квартиры ООН могут быть страны Латинской Америки или Азиатского региона, считает депутат.

«Эти страны могли бы, с одной стороны, обеспечить беспрепятственную работу международных организаций, начиная с ООН, заканчивая тем, что они могли бы создать все необходимые организационные и технические условия для их функционирования», — заключил Новиков.

Так что мне кажется, что вопрос такого рода назревает Дмитрий Новиков депутат Госдумы

13 октября Генассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России.