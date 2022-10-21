Маск ответил противникам Путина

Маск заявил противникам Путина, что новый президент России не будет более склонен к Западу

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответил противникам президента России Владимира Путина, которые надеются на другую позицию у нового преемника. Об этом он написал в Twitter.

«Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль — это не Олимпиада для славных парней», — заявил американский предприниматель.

Ранее в Белом доме обеспокоились заявлениями бизнесмена касательно Украины. Чиновники Соединенных Штатов начали дискуссию о возможной проверке сделок Маска, в частности, их волнует его намерение приобрести Twitter с группой иностранных инвесторов.

До этого основатель Tesla поделился своей версией урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, наиболее вероятно, что специальная военная операция завершится компромиссом.