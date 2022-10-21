Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:42, 21 октября 2022Мир

Маск ответил противникам Путина

Маск заявил противникам Путина, что новый президент России не будет более склонен к Западу

Фото: Joe Skipper / Reuters

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответил противникам президента России Владимира Путина, которые надеются на другую позицию у нового преемника. Об этом он написал в Twitter.

«Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль — это не Олимпиада для славных парней», — заявил американский предприниматель.

Ранее в Белом доме обеспокоились заявлениями бизнесмена касательно Украины. Чиновники Соединенных Штатов начали дискуссию о возможной проверке сделок Маска, в частности, их волнует его намерение приобрести Twitter с группой иностранных инвесторов.

До этого основатель Tesla поделился своей версией урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, наиболее вероятно, что специальная военная операция завершится компромиссом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме заявили о возвращении домой почти десяти тысяч мобилизованных
Мужчина перепутал имена жены и собаки и забрал из груминг-салона чужого пса
Стало известно о новых взрывах в Харькове
Родственники Пьера Нарцисса захотели установить в Москве памятник в его честь
За совершенное в России заказное убийство осуждены трое граждан Азербайджана
Маск ответил противникам Путина
В Херсонской области пообещали жестко ответить Украине
Экс-вокалиста группы Hedley приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование
Стало известно о возможном запуске прямых рейсов из России на Бали
Друзья Лиз Трасс рассказали о ее панике в ночь перед отставкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.