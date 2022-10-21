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21:54, 21 октября 2022Интернет и СМИ

Немецкий журналист назвал экономической поножовщиной действия Германии и Франции

Журналист Junge Welt Кронауэр назвал экономической поножовщиной германо-французскую дружбу

Фото: M. Popow / Globallookpress.com

В новой статье для немецкой газеты Junge Welt обозреватель Йорг Кронауэр высказался о германо-французской дружбе. Журналист считает, что на самом деле она представляет собой постоянные разногласия и борьбу друг с другом. При этом Евросоюз для обеих стран — это лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей.

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Кронауэр отметил, что у Франции и Германии кардинально различаются национальные интересы. «Берлин и Париж едины только в одном мнении: если хочешь продавить свои интересы в мировой политике, то в качестве усиливающего фактора необходим ЕС, — отметил автор. — Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина».

Ранее стало известно, что решение Германии запустить схему внутренней энергетической помощи не обсуждалось с Францией, которая является ближайшим европейским партнером. Это сильно возмутило французского лидера Эммануэля Макрона.

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Екатерина Подвигина
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