Немецкий журналист назвал экономической поножовщиной действия Германии и Франции

Журналист Junge Welt Кронауэр назвал экономической поножовщиной германо-французскую дружбу

В новой статье для немецкой газеты Junge Welt обозреватель Йорг Кронауэр высказался о германо-французской дружбе. Журналист считает, что на самом деле она представляет собой постоянные разногласия и борьбу друг с другом. При этом Евросоюз для обеих стран — это лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей.

Кронауэр отметил, что у Франции и Германии кардинально различаются национальные интересы. «Берлин и Париж едины только в одном мнении: если хочешь продавить свои интересы в мировой политике, то в качестве усиливающего фактора необходим ЕС, — отметил автор. — Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина».

Ранее стало известно, что решение Германии запустить схему внутренней энергетической помощи не обсуждалось с Францией, которая является ближайшим европейским партнером. Это сильно возмутило французского лидера Эммануэля Макрона.

