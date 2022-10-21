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06:30, 21 октября 2022Наука и техника

Представлена улучшающая зрение роботов технология

«Газета.Ru»: в AIRI разработали оптимизирующую зрение роботов технологию

Кадр: Istituto Italiano di Tecnologia / YouTube

Ученые из Института искусственного интеллекта AIRI представили технологию, улучшающую зрение роботов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Модель предполагает под собой построение карт глубины, отвечающих за оптимизированную ориентацию роботов в пространстве. Карта глубины представляет собой компонент дополненной реальности, который позволяет рассчитывать расстояние до объектов и помогает роботам преодолевать препятствия. Ранее эту технологию реализовывали с помощью датчиков, однако новая разработка предусматривает применение нейронных сетей. Модели теперь обладают функцией самообучения, что также более выгодно с экономической точки зрения.

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В ходе экспериментов метод показал успешные результаты, которые сравнимы с одними из лучших в мире. Внедрить модели планируется в беспилотные автомобили, в домашних и промышленных роботов.

Ранее инженеры из компании Google создали нейросеть Imagic, которая способна редактировать фото по текстовому описанию.

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Елена Апазиди
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