Представлена улучшающая зрение роботов технология

«Газета.Ru»: в AIRI разработали оптимизирующую зрение роботов технологию

Ученые из Института искусственного интеллекта AIRI представили технологию, улучшающую зрение роботов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Модель предполагает под собой построение карт глубины, отвечающих за оптимизированную ориентацию роботов в пространстве. Карта глубины представляет собой компонент дополненной реальности, который позволяет рассчитывать расстояние до объектов и помогает роботам преодолевать препятствия. Ранее эту технологию реализовывали с помощью датчиков, однако новая разработка предусматривает применение нейронных сетей. Модели теперь обладают функцией самообучения, что также более выгодно с экономической точки зрения.

В ходе экспериментов метод показал успешные результаты, которые сравнимы с одними из лучших в мире. Внедрить модели планируется в беспилотные автомобили, в домашних и промышленных роботов.

Ранее инженеры из компании Google создали нейросеть Imagic, которая способна редактировать фото по текстовому описанию.