Лукашенко рассказал о желании СБУ встретиться со специалистами Белоруссии

Президент Лукашенко заявил о желании СБУ встретиться с белорусскими специалистами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании Службы безопасности Украины (СБУ) провести встречу со специалистами республики. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Должен приоткрыть секрет, инсайд. (...) СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов», — сказал он. Лукашенко ответил на это предложение: «Хорошо, давайте встречаться, какие вопросы».

Он подчеркнул, что Белоруссия обеспечит безопасность на своей территории.

Ранее Лукашенко не увидел смысла для СБУ объявлять его в розыск и пригласил сотрудников службы для личной беседы. «Я здесь. Пускай приезжают, если хотят», — заявил он. 21 октября украинское ведомство опровергло появившиеся в СМИ сообщения, что белорусский лидер был объявлен в розыск. Спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что данная информация «не соответствует действительности».