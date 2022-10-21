Российский уголовник продал пенсионерке флакон с веществом вместо лекарства

Мошенник обманул пенсионерку на 500 тысяч рублей, продав ей несуществующее лекарство

В Москве задержали российского уголовника, обманувшего 72-летнюю пенсионерку. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, мошенник позвонил своей жертве по телефону и представился заведующим районной поликлиникой. По его словам, у пожилой женщины оказались плохие результаты анализов и ей нужно срочно принять специальное лекарство, которое ей выслали курьером. Пенсионерка встретилась с лжекурьером и получила флакон с веществом, за который отдала 500 тысяч рублей. После осмотра несуществующего лекарства у пенсионерки появились сомнения.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские в Троицке задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель»,— сообщили в МВД.

2 сентября сообщалось, что маги-мошенники обманули россиян на миллионы, обещая снятие порчи и привлечение денег.