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22:23, 21 октября 2022Россия

В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение после обстрела

В Шебекино Белгородской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

Фото: Telegram-канал «ЧП 31»

Специалисты полностью восстановили электроснабжение предприятий и жилых домов в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

Электроснабжение в городе было нарушено после обстрела со стороны Украины. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пожар произошел в результате прямого попадания снаряда по промышленному предприятию. Также была повреждена подстанция. По предварительным данным, пострадала одна женщина.

«Энергетики оперативно обеспечили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам электроснабжения», — говорится в сообщении.

Ранее 21 октября Гладков рассказал о массированном обстреле со стороны Украины белгородского села Муром, в результате которого пострадали здания школы, детского сада и дома культуры, а также частные жилые дома.

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Екатерина Подвигина
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