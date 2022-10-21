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13:42, 21 октября 2022Мир

Норвежская полиция проверила фотоснимки задержанных россиян и отпустила их

Норвежская полиция отпустила россиян, задержанных за съемку закрытого объекта

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В Норвегии полиция отпустила задержанных россиян после проверки фотоснимков, на которых якобы был зафиксирован закрытый объект. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«На основании проверки полицией фотоматериалов задержанных, не было найдено никаких причин для продления ареста. Полиция не нашла фотографий охраняемых объектов», — сказано в сообщении полиции.

Правоохранители убедились, что четверо россиян (трое мужчин и женщина) являются туристами, поэтому было решено прекратить арест в их отношении. При этом уточняется, что дело не закрыто, Служба безопасности Норвегии продолжит расследование.

Ранее посольство в Норвегии подтвердило задержание российского бизнесмена Владимира Якунина. Экс-глава РЖД запустил беспилотник во время отдыха на Шпицбергене, чем привлек внимание полиции.

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Анастасия Заикина
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