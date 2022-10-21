Норвежская полиция проверила фотоснимки задержанных россиян и отпустила их

Норвежская полиция отпустила россиян, задержанных за съемку закрытого объекта

В Норвегии полиция отпустила задержанных россиян после проверки фотоснимков, на которых якобы был зафиксирован закрытый объект. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«На основании проверки полицией фотоматериалов задержанных, не было найдено никаких причин для продления ареста. Полиция не нашла фотографий охраняемых объектов», — сказано в сообщении полиции.

Правоохранители убедились, что четверо россиян (трое мужчин и женщина) являются туристами, поэтому было решено прекратить арест в их отношении. При этом уточняется, что дело не закрыто, Служба безопасности Норвегии продолжит расследование.

Ранее посольство в Норвегии подтвердило задержание российского бизнесмена Владимира Якунина. Экс-глава РЖД запустил беспилотник во время отдыха на Шпицбергене, чем привлек внимание полиции.