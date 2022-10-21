Противотанковый снаряд прилетел в СНТ под Москвой и повредил машину
Mash: противотанковый снаряд прилетел в СНТ Зверево под Москвой и повредил иномарку
Противотанковый снаряд прилетел в СНТ «Зверево» под Москвой и повредил автомобиль Kia Rio. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
В результате падения снаряда никто не пострадал, у иномарки вмятины на кузове и разбито лобовое стекло.
Местные жители пояснили, что до происшествия услышали громкий взрыв. На месте начали работу оперативные службы.
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Неподалеку от места обнаружения снаряда располагается полигон «Алабино».
13 октября в соцсетях опубликовали фотографию неразорвавшегося снаряда, который упал на спортивной площадке лицея №32 в Белгороде.
Сведений о пострадавших тогда не поступало.