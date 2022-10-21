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19:42, 21 октября 2022Россия

Противотанковый снаряд прилетел в СНТ под Москвой и повредил машину

Mash: противотанковый снаряд прилетел в СНТ Зверево под Москвой и повредил иномарку

Фото: Telegram-канал «Mash»

Противотанковый снаряд прилетел в СНТ «Зверево» под Москвой и повредил автомобиль Kia Rio. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В результате падения снаряда никто не пострадал, у иномарки вмятины на кузове и разбито лобовое стекло.

Местные жители пояснили, что до происшествия услышали громкий взрыв. На месте начали работу оперативные службы.

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5 октября 2022

Неподалеку от места обнаружения снаряда располагается полигон «Алабино».

13 октября в соцсетях опубликовали фотографию неразорвавшегося снаряда, который упал на спортивной площадке лицея №32 в Белгороде.

Сведений о пострадавших тогда не поступало.

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Анна Щербакова
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