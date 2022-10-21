Компанию политолога Соловья внесли в список иноагентов

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов ООО «Иновещание» политолога Валерия Соловья

Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью «Иновещание», созданное доктором исторических наук и политологом Валерием Соловьем (признан в России СМИ-иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Иновещание". Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, Соловьем В.Д.», — говорится в сообщении.