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20:28, 21 октября 2022Экономика

США решили поискать в Сомали нефть

Сомали подписала контракт с американской Coastline Exploration на поиск нефти

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Власти Сомали подписали контракт с американской Coastline Exploration о поиске нефтегазовых месторождений на шельфе. Об этом заявил президент республики Хасан Шейх Мохамуд, передает ТАСС.

Соглашение основано на принципах раздела продукции. Документ дает компании право вести разведку на семи блоках, при этом она обязалась немедленно выплатить правительству Сомали в качестве бонуса семь миллионов долларов. Как отмечают местные СМИ, важную роль в заключении соглашения сыграла Турция.

Coastline Exploration решила начать поиски углеводородов после проведенных геосейсмических исследований. Они показали, что потенциальные запасы нефти и природного газа на шельфе Сомали достигают 30 миллиардов баррелей. Правительство Сомали назвало своей целью как можно более быстрое бурение первой разведочной скважины.

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели в Европу отправится первый газовоз с грузом сжиженного природного газа (СПГ) из Мозамбика. Месторождение было открыто десять лет назад, а пять лет назад компания Eni начала строительство плавучего завода, который и был введен в эксплуатацию.

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Платон Щукин
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