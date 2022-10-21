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10:13, 21 октября 2022Бывший СССР

Киев заявили о переговорах с Маском о финансировании работы Starlink

В Минобороны Украины заявили о переговорах с Илоном Маском о финансировании Starlink

Фото: Mike Blake / Reuters

Киев ведет переговоры с американским бизнесменом Илоном Маском, чтобы разобраться с ситуацией вокруг финансирования работы Starlink на Украине. Об этом рассказал глава Минобороны страны Алексей Резников, передает Politico.

Ранее SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи на себя. Общая сумма расходов на Starlink для Украины до конца 2023 года составит 520 миллионов долларов.

По словам Резникова, с Илоном Маском лично общается министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он также заявил, что, вне зависимости от того, кто будет финансировать работу Starlink, Киев продолжит сотрудничать со SpaceX на «техническом уровне».

Пентагон уже прокомментировал ситуацию с оплатой работы Starlink. В ведомстве отметили, что изучают возможность выделения средств.

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Алевтина Запольская
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