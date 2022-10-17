Пентагон прокомментировал ситуацию с оплатой услуг Starlink на Украине

Пентагон допустил оплату услуг Starlink на Украине

Пентагон прокомментировал ситуацию с оплатой услуг системы спутниковой связи Starlink на Украине. Позицию ведомства приводит РИА Новости.

Американское Минобороны подтвердило, что изучает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине Starlink, принадлежащей миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.

«Мы рассматриваем все доступные опции, и это — один из возможных вариантов», — ответил представитель Пентагона на письменный запрос о такой возможности.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал искать варианты финансирования Starlink на Украине. С таким заявлением выступила газета Politico. Она предположила, что средства на оплату работы Starlink могут выделить из того же фонда, из которого финансировали поставки оружия Киеву.

В ночь на 16 октября Маск заявил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева. «Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал он в своем Twitter.

14 октября SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Илон Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи на себя. Общая сумма расходов до конца 2023 года составляет 520 миллионов долларов.