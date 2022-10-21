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13:41, 21 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко высказался о «своих людях» на Украине

Лукашенко заявил о нежелательности поставок белорусской военной техники на Украину
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о нежелательности поставок белорусской военной техники на Украину. Об этом он заявил во время визита на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, передает БЕЛТА.

Лукашенко призвал продавать военную технику белорусского производства тем, кто ее готов купить, однако предостерег от ее попадания на территорию соседней республики. «Нежелательно, чтобы наша техника была на Украине, там свои люди», — подчеркнул глава государства.

Ранее Лукашенко сообщил о необходимости производства белорусских дронов. Он заявил об актуальности подобных разработок и указал на важность создания беспилотников на фоне событий на Украине.

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Алевтина Запольская
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