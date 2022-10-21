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19:20, 21 октября 2022Спорт

Тарасова оценила решение РУСАДА не оглашать вердикт по делу Валиевой

Татьяна Тарасова положительно оценила решение РУСАДА не оглашать вердикт по делу Валиевой

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не оглашать вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова передает ТАСС.

Специалист положительно оценила это решение и заявила, что так будет лучше. «Считаю, что если говорить о справедливости, то дело уже давно надо было закрыть, все остальное — это полумеры», — добавила она.

Ранее 21 октября стало известно, что РУСАДА не будет озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. «В целях защиты интересов спортсменки, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными», — подчеркнули в организации.

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11 февраля 2022

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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