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11:49, 21 октября 2022Путешествия

Россиянам назвали самые выгодные направления для полетов среди стран СНГ

«Туту.ру»: средний чек на полеты в страны ближнего зарубежья снизился на 40 процентов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стоимость авиабилетов из России в страны Содружества Независимых Государств (СНГ) снизилась в среднем на 40 процентов. Самые выгодные направления для полетов среди государств ближнего зарубежья россиянам назвали аналитики «Туту.ру», с их данными ознакомились в редакции «Ленты.ру».

Так, эксперты сервиса сообщили, что за полеты в страны СНГ в последнюю декаду сентября путешественники платили 40,4 тысячи рублей. При этом уже в октябре цены на билеты в страны ближнего зарубежья составили в среднем 24 тысячи рублей.

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Отмечается, что слетать в Армению теперь стало на 66 процентов дешевле. Средний чек на билеты в страну уменьшился с 59 до 20 тысяч рублей. На треть меньше составили расходы на полеты в оба конца в Белоруссию и Азербайджан. В настоящее время их можно приобрести за 10 и 27 тысяч рублей соответственно.

Более того, специалисты подсчитали, что примерно на 25 процентов уменьшились траты на полеты в Киргизию. Авиабилеты в Таджикистан и Казахстан подешевели на 16 процентов, в Узбекистан — на шесть.

Ранее в октябре аналитики сервиса «Туту.ру» назвали российские направления с самыми подешевевшими в осенний период билетами. Так, существеннее всего (на 41 процент) снизилась стоимость перелетов из Читы в Хабаровск.

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Фариза Бацазова
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