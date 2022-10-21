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20:29, 21 октября 2022Бывший СССР

«Укрэнерго» призвало украинцев продолжать экономить энергию

«Укрэнерго»: энергосистема Украины не стабилизирована, гражданам следует экономить энергию
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Энергосистема Украины все еще не стабилизирована, гражданам страны следует продолжать экономить электричество, заявили в национальной энергетической компании республики «Укрэнерго», передает ТАСС.

В организации заявили, что видят «более экономное энергопотребление во многих регионах, но не во всех. К сожалению, ситуация в энергосистеме еще не стабилизировалась полностью, мы все еще будем просить вас об экономии и еще некоторое время будем вынуждены применять ограничения».

Ранее украинский министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в результате российских воздушных ударов оказались повреждены от 30 до 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.

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