«Укрэнерго» призвало украинцев продолжать экономить энергию

«Укрэнерго»: энергосистема Украины не стабилизирована, гражданам следует экономить энергию

Энергосистема Украины все еще не стабилизирована, гражданам страны следует продолжать экономить электричество, заявили в национальной энергетической компании республики «Укрэнерго», передает ТАСС.

В организации заявили, что видят «более экономное энергопотребление во многих регионах, но не во всех. К сожалению, ситуация в энергосистеме еще не стабилизировалась полностью, мы все еще будем просить вас об экономии и еще некоторое время будем вынуждены применять ограничения».

Ранее украинский министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в результате российских воздушных ударов оказались повреждены от 30 до 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.