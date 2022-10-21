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02:56, 21 октября 2022Ценности

Стало известно о сокращении сети Uniqlo в России

«Ведомости» заявили о сокращении сети японского ретейлера одежды Uniqlo в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Японский ретейлер одежды Uniqlo сообщила персоналу, что магазины, временно остановившие работу в России, необходимо готовить к полному закрытию. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на сотрудника компании.

Представитель сети рассказал, что менеджеров вызвали в некоторые магазины, чтобы собрать с витрин одежду и подготовить ее к вывозу. Собеседник издания не знает, сколько точек намерены сократить. По данным японского сайта Uniqlo, в России закрыты уже две: по информации март их было 50, а на конец сентября — уже 48.

Планы Uniqlo подтвердили два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости. Например, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что сейчас сокращения магазинов идет в регионов. Однако она не стала перечислять конкретные торговые центры.

Ранее сообщалось, что одежда Uniqlo появилась в продаже на Lamoda. Стоимость товаров варьируется от 999 рублей за футболку или шорты до 5999 рублей за предметы верхней одежды.

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Марина Совина
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