ЛДПР обсудила с бизнесом восстановление присоединенных территорий

Прошел организованный ЛДПР круглый стол «Вклад бизнеса в восстановление новых территорий»

В Москве прошел организованный ЛДПР круглый стол «Вклад бизнеса в восстановление новых территорий» с участием руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого и депутатов, избранных кураторами четырех новых субъектов России, а также представителей объединений «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, профильных министерств и ведомств, бизнеса.

По мнению председателя «Либерально-демократической партии России» Леонида Слуцкого, который стал модератором дискуссии, для возвращения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины к нормальной жизни бизнесу и власти необходимо совместно решить много задач. И этот круглый стол он считает одним из первых шагов в этом направлении. Мероприятие действительно напоминало оперативное совещание информированных в разных сферах экспертов.

Прежде всего собравшиеся обсуждали проблемы, возникающие у бизнеса, желающего работать в новых регионах. А их, как выяснилось из выступлений, очень много. Поэтому звучали предложения и по решению кадровых проблем, по организации торговли, по особым условиям и преференциям, по юридическому оформлению, по экспорту и импорта, по найму сотрудников, по оформления страховки и по многим другим аспектам обеспечения нормальной жизнедеятельности на новых территориях. Обсудили также бюджеты и трудности в образовательной сфере.

Алексей Будаев старший вице-президент «Промсвязьбанка» рассказал, что в 72 городах на новых территориях, где 155 точек банка уже обслуживают физлиц и юрлиц, ощущаются серьезные проблемы, в том числе и кадровые. «Но мы видим большой потенциал, видим, как сейчас российские компании проявляют действительно большой интерес, и своей работой им помогаем. На сегодня уже открыты программы кредитования, есть большой объём заявок», — сообщил Алексей Будаев.

Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко уверен, что для восстановления присоединенных территорий пригодится российский опыт по восстановлению промышленности, разрушенной в 90-е годы. Он посетовал, что в настоящее время информации о предприятиях на этих территориях очень мало, но выразил уверенность, что совместным усилиями эта проблема решится, а также подчеркнул, что санкций они не боятся, а только радуются им.

С ним согласился Леонид Слуцкий, по словам которого, «пока самое сложное — наладить связь, взаимодействие с новыми территориями». Для ликвидации «белых пятен» он предложил создать информационную базу.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, куратор от фракции ЛДПР Херсонской области Андрей Луговой обратил внимание собравшихся, что на новых территориях многие активы нуждаются во внешнем управлении и предложил заинтересованному в их развитии бизнесу содействие. «Предприятия стоят, люди не работают, при этом дорожная карта полностью готова», — подчеркнул он.

А первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, куратор от фракции ЛДПР Донецкой народной республики Владимир Кошелев считает, что бизнесу должно быть комфортно заходить на новые территории, поэтому необходимы другие условия, ставки и подходы. С ним были согласны и другие участники круглого стола.

«ЛДПР подключится к разработке законодательных механизмов защиты интересов компаний, пришедших на новые территории РФ, от потенциально возможных санкций со стороны США, ЕС и других недружественных государств и союзов», — пообещал Леонид Слуцкий.

Завершая дискуссию, он пообещал продолжать эту работу в ежедневном формате, а на следующий круглый стол «пригласить представителей ответственных ведомств, тех, кто нам необходим, чтобы сделать наше взаимодействие максимально эффективным».

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов о присоединении к России, прошедших с 23 по 27 сентября. За вхождение в состав России в ДНР проголосовали 99,2 процента участников референдума, в ЛНР — 98,4 процента, в Запорожской области — 93,1 процента, в Херсонской области — 87 процентов.

