Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:54, 21 октября 2022Среда обитания

В Москве появится новый тип квартир

Dombook: на рынке недвижимости Москвы появятся квартиры-студии с собственным патио

Фото: Michael Green / Unsplash

В Москве впервые на рынке недвижимости появятся квартиры-студии с собственным патио. О новом типе жилья в столице «Известиям» рассказали в сервисе Dombook.

Подобные квартиры занимают площадь в 32,4 квадратного метра, а собственное патио — 8,9 квадратного метра. Объекты оцениваются почти в 18 миллионов рублей. На данный момент в новостройках старой Москвы квартиры с патио можно приобрести в пяти проектах бизнес-класса и выше.

По словам экспертов, патио считается интересной особенностью, которая редко встречается на рынке. «Их по определению немного, так как такие форматы возможны только на первых этажах, а первые этажи в Москве в новостройках сейчас делают преимущественно нежилые», — объяснила управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова.

Ранее исполнительный директор фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Татьяна Полиди заявила, что в России за 10 лет уменьшились квартиры в новостройках — средняя площадь сократилась на 16,6 процента. За указанный период средняя площадь снизилась до 52,3 квадратного метра.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о точных сроках завершения частичной мобилизации
Кремль ответил на вопрос о кандидатуре Джонсона на пост премьера Британии
Командующий Северным флотом заявил о негативных тенденциях в Арктике
Опубликована карта боевых действий на Украине на 21 октября
Лукашенко объяснил невозможность третьей мировой войны
Анастасия Волочкова сделала предложение уборщику
Командир отряда разведки ВСУ рассказал о положении в Херсоне
Американка полностью разделась на церемонии взвешивания перед турниром UFC
Отец серийного убийцы обвинил Netflix в героизации преступлений сына
Трое россиян с пистолетом напали на школьника ради денег на обеды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.