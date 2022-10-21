В Москве появится новый тип квартир

Dombook: на рынке недвижимости Москвы появятся квартиры-студии с собственным патио

В Москве впервые на рынке недвижимости появятся квартиры-студии с собственным патио. О новом типе жилья в столице «Известиям» рассказали в сервисе Dombook.

Подобные квартиры занимают площадь в 32,4 квадратного метра, а собственное патио — 8,9 квадратного метра. Объекты оцениваются почти в 18 миллионов рублей. На данный момент в новостройках старой Москвы квартиры с патио можно приобрести в пяти проектах бизнес-класса и выше.

По словам экспертов, патио считается интересной особенностью, которая редко встречается на рынке. «Их по определению немного, так как такие форматы возможны только на первых этажах, а первые этажи в Москве в новостройках сейчас делают преимущественно нежилые», — объяснила управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова.

Ранее исполнительный директор фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Татьяна Полиди заявила, что в России за 10 лет уменьшились квартиры в новостройках — средняя площадь сократилась на 16,6 процента. За указанный период средняя площадь снизилась до 52,3 квадратного метра.