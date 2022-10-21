Глава британского Минобороны поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

Глава Минобороны Британии Уоллес поддержит кандидатуру Джонсона на пост премьера

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил Sky News, что склоняется к кандидатуре экс-главы правительства Бориса Джонсона на пост премьер-министра страны после отставки Лиз Трасс.

При этом сам Уоллес не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера. По словам министра, он принесет больше пользы, возглавляя британское оборонное ведомство. «Это та работа, которую я выполняю и намерен продолжать выполнять, поэтому сейчас я не будут выставлять свою кандидатуру на пост премьера», — подчеркнул он.

Уоллес не единственный, кто поддержал кандидатуру Джонсона. Первым среди членов британского правительства экс-премьера это сделал министр энергетики, бизнеса и промышленности Джейкоб Рис-Могг.

Лиз Трасс подтвердила свою отставку 20 октября. Она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата главы правительства. При этом за два дня до ухода Трасс с поста Уоллес совершил экстренную поездку в США, чтобы провести обсуждение возрастающей ядерной угрозы из-за кризиса на Украине.