Уехавших в Дубай россиян решили подвергнуть проверкам

Bloomberg: международные частные банки в Дубае усиливают проверки клиентов из России

Российские бизнесмены массово едут в Дубай. Они покупают там недвижимость, совершают венчурные инвестиции, основывают компании или отрывают новые филиалы своих предприятий. Из-за этого крупные международные банки решили усилить проверки российских клиентов, пишет Bloomberg.

Компания Henley&Partners прогнозирует, что в этом году ОАЭ привлечет 4000 миллионеров — больше, чем любая другая страна, в то время как Россия может потерять 15 000 миллионеров. Приток денег однако также создает проблемы. Официальные лица ОАЭ утверждают, что страна следует международному праву, но не обязана соблюдать санкции, налагаемые отдельными юрисдикциями, такими как США и Великобритания.

Крупнейшие международные частные банки усиливают проверки потенциальных клиентов из России, находящихся в Дубае. Финансовые организации, связанные с США, Великобританией и Европой, проявляют особую осторожность, проводя расширенные проверки источников средств и посещая потенциальных клиентов. Однако банки меньшего размера готовы рисковать и не подвергать особым проверкам переехавших россиян. Такие фирмы предлагают разные услуги от финансового планирования до помощи в получении гражданства.

Ранее сообщалось, что трейдеры, торгующие российскими сырьевыми товарами, стали испытывать сложности в работе в Швейцарии и нашли новое место для своего бизнеса — Дубай.