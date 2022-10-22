Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
Сегодня
14:00 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
14:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Хоффенхайм
Сегодня
16:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|11-й тур
Факел
Сегодня
16:30 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
17:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Фиорентина
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|11-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Испания - Примера|11-й тур
12:32, 22 октября 2022Спорт

Тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном уходе Роналду

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что рассчитывает на Криштиану Роналду

Фото: IMAGO / Jasper Ruhe / Globallookpress.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном уходе из команды португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Он отметил, что рассчитывает на игрока и не планирует с ним расставаться. Тен Хаг также добавил, что все разговоры об уходе Роналду в январе являются спекуляциями.

21 октября стало известно, что МЮ отстранит Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение принял главный тренер команды Эрик тен Хаг после того, как португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Руководство клуба полностью поддержало позицию тренера.

Роналду в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету два гола.

Культура отмены
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В США указали на проблему в отношениях с Украиной
При обстреле Белгородской области пострадали мирные жители
На Украине рассказали о масштабе повреждений из-за атаки по объектам энергетики
Москвичам назвали даты бесплатной парковки
Полковник предсказал возможное мощное контрнаступление России
Стало известно о серьезных перестановках в Компартии Китая
Шольц рассказал о несогласных с антироссийскими санкциями немцах
Тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном уходе Роналду
Бывшего главу Китая силой вывели со съезда с Си Цзиньпином
В Турции ответили на вопрос о цене газового хаба для Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.