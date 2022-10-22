В России рассказали о переломе по отношению к военным БПЛА

Эксперт Федутинов: в России произошел перелом по отношению к военным БПЛА

В Минобороны России произошел перелом по отношению к использованию беспилотных военных аппаратов (БПЛА) в ходе военных действий. Об этом ТАСС рассказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

«Можно сказать, что произошел определенного рода перелом в отношении отечественных военных к данной тематике вооружений и сейчас мы, пусть и с опозданием, начинаем наверстывать упущенное, используя присущие данным системам позитивные свойства», — сказал специалист.

По его оценке, применение беспилотников позволяет минимизировать продолжительность цепочки «обнаружение — поражение».

«Современная война очень динамична — артиллерия и другие ударные средства часто меняют свои позиции, актуальность развединформации в такой обстановке крайне непродолжительна», — сказал эксперт.

В октябре американский журнал Popular Mechanics написал, что способы борьбы с «иранскими» ракетами и беспилотниками, которые Россия якобы использует на Украине, могут предполагать уничтожение соответствующих грузовиков, перевозящих это оружие, а также введение санкций против Тегерана.