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04:07, 22 октября 2022Мир

Россиянка отбилась от отбирающих у нее евро болгар

Россиянка дала отпор болгарам, которые пытались отнять у нее две тысячи евро в аэропорту

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Россиянка не позволила сотрудникам аэропорта Варны в Болгарии изъять у нее две тысячи евро. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, Татьяна с мужем прошли паспортный контроль и ожидали вылета. К супругам подошли двое мужчин в форме и стали расспрашивать, сколько у них с собой денег. При этом сотрудники аэропорта потребовали показать содержимое сумок. После того, как мужчина достал из багажа около 2000 евро, люди в форме пересчитали купюры и пытались их изъять. «Стали бормотать что-то про 300 евро, которые разрешено перевозить», — цитирует Татьяну издание.

В ответ россиянке пришлось повысить голос, и ей удалось дать отпор работникам аэропорта. Те махнули на нее рукой, поворчали и отправились к другим русским пассажирам.

Ранее сообщалось, что валюты «недружественных» стран начали автоматически переводить в рубли. Делать это намерена брокерская компания «Атон».

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Екатерина Подвигина
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