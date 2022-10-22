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22:46, 22 октября 2022Мир

Стало известно о возможной встрече Джонсона и Сунака

The Times: Борис Джонсон может встретиться с экс-главой британского Минфина 22 октября
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и экс-глава Минфина Риши Сунак планируют встретиться в субботу вечером. Об этом сообщает газета The Times.

Как стало известно изданию, ожидается, что политики обсудят возможность сотрудничества в новом кабинете министров. Джонсон и Сунак, пока официально не объявлявшие о вступлении в предвыборную борьбу за пост британского премьера, по данным СМИ, получили поддержку более ста парламентариев.

Чиновники должны были поговорить в 15:30 (17:30 мск), возможно, даже встретиться. Однако разговор был перенесен Сунаком на 17:30, а затем на более позднее время.

Премьер-министр Великобритании подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

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Юлия Мискевич
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