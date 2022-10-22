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23:56, 22 октября 2022Мир

Жители Германии вышли на митинги на фоне энергетического кризиса

В нескольких городах Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

В нескольких городах Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в субботу, 22 октября. Об этом сообщает новостной портал rbb24.

Общее количество зарегистрированных в акциях участников составляет около 20 тысяч человек. Митинг прошел в Берлине. Кроме того, призывы выйти на улицы звучали в Дюссельдорфе, Дрездене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и Ганновере.

Отмечается, что к демонстрациям призвал альянс Solidarischer Herbst. Также организаторами выступили объединения профсоюзов, социальных и экологических организаций, в том числе Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.

На фоне роста цен на энергоносители жители ФРГ потребовали от государства адресных льгот для граждан с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, а также введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии ради независимости от угля и газа.

В сентябре обозреватель издания Global Times Марк Блэклок выразил мнение, что гнев жителей европейских стран, недовольных повышением цен на энергоносители, может перерасти в беспорядки, которые приведут к свержению правительств.

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Марина Совина
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