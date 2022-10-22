Названы новые цели противостояния США с Россией

Военкор Коц: власти США готовятся открыть еще один фронт противостояния с РФ в Арктике

США готовятся открыть еще один фронт противостояния с Россией — в сенате сообщили, что глобальное потепление превращает Арктику в потенциальный центр конфликта с Москвой, поэтому Пентагон усиливает присутствие в регионе. Такие новые цели американских властей в статье для РИА Новости назвал военкор Александр Коц.

Автор материала указал, что советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что Арктический совет, в котором состоит Москва, может работать и без русских. Кроме того, он обвинил Кремль в «испытаниях новых опасных систем».

По словам политолога Андрея Суздальцева, у США возможностей по развертыванию военной инфраструктуры в Арктике довольно мало. Вместе с тем конкуренция за регион и его ресурсы ежегодно обостряется — помимо России, в соперниках еще Канада, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания.

«Наше главное преимущество — крупный флот. У американцев в строю — один-единственный исправный ледокол, который давно надо было списать», — подчеркнул специалист.

В Вашингтоне сильно раздражены тем, что Россия имеет полное право минимум на треть полезных ископаемых в Арктике. Это веское основание для вооруженного конфликта, поводом для которого может послужить попытка кораблей США пройти по Северному морскому пути без разрешения Москвы.

Ранее американский сенатор Ангус Кинг заявил, что глобальное потепление не только открывает новые маршруты в Арктике, но и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией. Он взял в пример Средиземное море, где более тысячи лет шли войны.