TAC: жизненные интересы США могут вступить в противотечение с военными целями Украины

Жизненные интересы США могут вступить в противотечение с глобальными военными целями Украины и желанием Киева продолжать конфликт с Москвой. На эту проблему указал обозреватель портала The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен.

По его мнению, желание украинского руководства любой ценой получить контроль над Крымом и Донбассом приводят лишь к продолжению конфликта, втягивая в него США.

«Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве. На протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР, управлялась из Москвы. И это условие не представляло проблемы для США, находящихся за пять тысяч миль. Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», — заявил автор материала.

Бьюкенен подчеркнул, что подобная разница в намерениях становится проблемой для отношений Киева и Вашингтона, поскольку эскалация конфликта с Кремлем не входит в планы Белого дома.

«Наш жизненный интерес — предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины, то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса», — отметил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна достичь успеха в спецоперации на Украине. При этом глава государства признал, что Вашингтон потратил много денег на помощь Киеву. «Но это гораздо больше, чем про украинцев. Это о НАТО, о Западной Европе», — добавил он.