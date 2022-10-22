В МИД заявили о приближении НАТО к опасной черте столкновения с Россией

Дипломат Воронцов заявил, что НАТО приближается к опасной черте военного столкновения с РФ

Накачивая Киев вооружениями, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает РИА Новости.

По его словам, страны-участницы альянса предпочитают умалчивать о своем участии в украинском кризисе. «Однако правду не утаишь: словно соревнуясь друг с другом, они продолжают накачивать киевский режим вооружениями и боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать его солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — подчеркнул Воронцов.

По опубликованной на прошлой неделе обновленной информации Кильского института мировой экономики, суммарная военная помощь западных стран Украине составила уже 42,3 миллиарда долларов. Из них больше половины приходится на долю США, уточнил дипломат.

По его оценке, поставки оружия на Украину странами ЕС и НАТО делают их соучастниками агрессии в отношении России, а также военных преступлений и террористических актов, которые Киев совершает против гражданского населения в течение восьми лет.

Ранее сообщалось, что главы МИД и министерства обороны Германии Анналена Бербок и Кристине Ламбрехт попросили выделить на поставки оружия Киеву в следующем году на 1,5 миллиарда евро больше, чем предусмотрено бюджетом.