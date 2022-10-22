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21:33, 22 октября 2022Бывший СССР

Уехавших из Николаева украинцев обязали платить за отопление домов

Мэр Николаева Сенкевич заявил, что покинувшие город жители обязаны платить за отопление

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Жители Николаева, временно покинувшие свои дома, обязаны платить за отопление в квартирах. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, пишет РИА Новости.

«За отопление придется заплатить. Кто-то платит онлайн, находясь на расстоянии, а есть люди, у которых эти долги накапливаются, и потом будут принимать решения, как с этим быть», — заявил мэр.

Сенкевич пояснил, что сохранение отопления в квартирах поможет спасти имущество граждан — без тепла в помещениях образуется плесень, бытовая техника выйдет из строя, а мебель «распухнет». По его словам, от этого владельцы жилья потеряют гораздо больше, чем при оплате счетов за отопление.

Ранее Сенкевич призвал жителей Николаева покинуть город до конца боевых действий. По его словам, в городе есть риск разрушения домов и инфраструктуры, что будет опасным для жизни людей. Тем, кто решил остаться, он порекомендовал сделать запас воды и еды на неделю.

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Марина Совина
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