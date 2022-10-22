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11:12, 22 октября 2022Спорт

Каррера раскритиковал отсутствие игрока «Спартака» в сборной Нидерландов на ЧМ

Каррера раскритиковал отсутствие игрока «Спартака» Промеса в сборной Нидерландов на ЧМ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший главный тренер Спартака Массимо Каррера высказался об отсутствии форварда «Спартака» Квинси Промеса в расширенном составе сборной Нидерландов на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист раскритиковал решение тренерского штаба голландцев. «Если учитывать голы и передачи Промеса с начала сезона, то стыдно за решение сборной Нидерландов не включать его в заявку на ЧМ-2022», — заявил Каррера.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал назвал расширенный состав команды на чемпионат мира 21 октября. Мундиаль пройдет с 20 ноября по 20 декабря. На групповом этапе голландцы сыграют с командами Катара, Эквадора и Сенегала.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги. Голландец забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.

Алексей Гусев
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