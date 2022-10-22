Силовые структуры
Украинский разведчик рассказал об убийствах мирных жителей ради продуктов
Украинский разведчик рассказал об убийствах мирных жителей Мариуполя ради продуктов
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил мирного жителя Мариуполя, отбирая у него продукты. Об этом РИА Новости сообщил его сослуживец, старшина разведроты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.
По его словам, на его глазах произошел инцидент, когда солдаты искали в жилых домах съестные припасы, поскольку магазины уже были пусты. После того, как бойцы постучались в запертую дверь и им не открыли, один из них выломал дверь и выстрелил в жертву.