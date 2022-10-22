Украинский разведчик рассказал об убийствах мирных жителей ради продуктов

Украинский разведчик рассказал об убийствах мирных жителей Мариуполя ради продуктов

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил мирного жителя Мариуполя, отбирая у него продукты. Об этом РИА Новости сообщил его сослуживец, старшина разведроты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.

По его словам, на его глазах произошел инцидент, когда солдаты искали в жилых домах съестные припасы, поскольку магазины уже были пусты. После того, как бойцы постучались в запертую дверь и им не открыли, один из них выломал дверь и выстрелил в жертву.