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03:18, 22 октября 2022Силовые структуры

Украинский разведчик рассказал об убийствах мирных жителей ради продуктов

Украинский разведчик рассказал об убийствах мирных жителей Мариуполя ради продуктов

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил мирного жителя Мариуполя, отбирая у него продукты. Об этом РИА Новости сообщил его сослуживец, старшина разведроты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.

По его словам, на его глазах произошел инцидент, когда солдаты искали в жилых домах съестные припасы, поскольку магазины уже были пусты. После того, как бойцы постучались в запертую дверь и им не открыли, один из них выломал дверь и выстрелил в жертву.

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Марина Совина
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