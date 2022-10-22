Глава Пентагона поговорил с министром обороны Украины после разговора с Шойгу

Глава Пентагона Остин поговорил с главой МО Украины Резниковым после разговора с Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин поговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым после разговора с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы Остин подтвердил непоколебимую приверженность США касательно поддержки Украины, а также подчеркнул поддержку международного сообщества. Отмечается, что главы оборонных ведомств «пообещали оставаться в тесном контакте».

В свою очередь, беседа Остина и Шойгу состоялась 21 октября. Российский министр обсудил с американским коллегой ситуацию на Украине и международную безопасность. Инициатором разговора выступили Соединенные Штаты.