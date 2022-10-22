СК сообщил о несовершеннолетнем погибшем при обстреле Шебекино

СК: один из погибших при обстреле Шебекино Белгородской области несовершеннолетний

При обстреле города Шебекино Белгородской области погибли два человека. Об этом в субботу, 22 октября, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

Согласно предварительным данным, среди жертв атаки есть один несовершеннолетний, также имеются раненые. Кроме того, почти 15 тысяч местных жителей остались без электроснабжения.

В ведомстве подчеркнули, что установят обстоятельства произошедшего, а действиям всех причастных будет дана правовая оценка.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также доложил, что при обстреле Шебекино Вооруженными силами Украины погибли два мирных жителя. Среди раненых четверо находятся в тяжелом состоянии. На восстановление пострадавшей инфраструктуры может уйти 5-6 часов.