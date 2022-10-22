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11:30, 22 октября 2022Мир

Британия подготовила 60 танков для учений НАТО

The Telegraph: Британия перебросит 60 танков Challenger 2 на учения НАТО в Германии
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство обороны Великобритании сняло с хранения 60 танков, которые будут переброшены для учений НАТО в Европе на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. Об этом пишет The Telegraph.

По данным газеты, Минобороны ввело в эксплуатацию 60 танков Challenger 2. Военные учения будут проходить на базе НАТО в Зеннелагере, Германия. Отмечается, что еще 400 боевых машин готовы к использованию и сейчас находятся на учениях в Эстонии и Польше.

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Источник в британском Миниобороны заявил, что Лондон инвестирует серьезные средства в учения Североатлантического альянса и европейскую безопасность, «потому что мы (Британия — прим. «Ленты.ру») стремимся быть лидером в НАТО».

Плановые учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) пройдут в Европе с 17 по 30 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может применить ядерное оружие лишь в «чрезвычайно отдаленных» обстоятельствах, подчеркнув, что организация будет внимательно следить за ядерными учениями России.

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Варвара Кошечкина
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