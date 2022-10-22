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11:49, 22 октября 2022Россия

В Севастополе заявили об усилении теробороны

Губернатор Развожаев заявил, что в Севастополе усилят тероборону за счет добровольцев

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Власти Севастополя планируют усилить ряды территориальной обороны за счет добровольцев. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев во время прямого эфира на телеканале «СТВ».

По его словам, в настоящее время в Севастополе хватает сил и средств для усиления контроля за общественным порядком. В скором времени появятся дополнительные войска, регулирующие эти вопросы. Дополнительный общественный контроль в этой ситуации не будет лишним, добавил Развожаев.

Работа по линии добровольных народных дружин будет продолжена, уточнил он. Кроме того, под усиленный охранный режим будут взяты все объекты критической инфраструктуры в регионе, подчеркнул губернатор. «На въездах-выездах из города останутся блокпосты. Досматривается дополнительно грузовой транспорт, в случае необходимости силовики имеют право на личный досмотр», — заключил он.

19 октября президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

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Сергей Истомин
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