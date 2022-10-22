В Севастополе заявили об усилении теробороны

Губернатор Развожаев заявил, что в Севастополе усилят тероборону за счет добровольцев

Власти Севастополя планируют усилить ряды территориальной обороны за счет добровольцев. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев во время прямого эфира на телеканале «СТВ».

По его словам, в настоящее время в Севастополе хватает сил и средств для усиления контроля за общественным порядком. В скором времени появятся дополнительные войска, регулирующие эти вопросы. Дополнительный общественный контроль в этой ситуации не будет лишним, добавил Развожаев.

Работа по линии добровольных народных дружин будет продолжена, уточнил он. Кроме того, под усиленный охранный режим будут взяты все объекты критической инфраструктуры в регионе, подчеркнул губернатор. «На въездах-выездах из города останутся блокпосты. Досматривается дополнительно грузовой транспорт, в случае необходимости силовики имеют право на личный досмотр», — заключил он.

19 октября президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.