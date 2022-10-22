Американский офицер назвал способ парализовать ВСУ

Офицер США Дэвис: захват линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут немедленно парализованы, если захватить линии снабжения в Волынской и Львовской областях. Такой способ лишить украинскую армию боеготовности назвал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

«Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у Украины практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев», — указал офицер.

Автор статьи также отмечает, что Россия давным-давно уничтожила основную способность Украины производить военную технику и боеприпасы, так что Киев полностью зависит от непрерывного потока поставок с Запада. Самой большой угрозой для способности Украины вести боевые действия является безопасность маршрутов снабжения от ее западных границ до пунктов сбора во внутренних районах страны, пишет Дэвис.

Кроме того, подполковник указывает, что даже при самых благоприятных обстоятельствах для президента Украины Владимира Зеленского он вскоре столкнется с огромными трудностями. Отмечается, что требуется время, чтобы восполнить потери и обучить новые войска. Однако Украине потребуется не просто восполнить потери, но и значительно увеличить численность войск, чтобы противостоять российским военным.

Ранее военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что активное наступление российских войск на позиции ВСУ может начаться в середине ноября. Он отметил, что тогда возникнут более благоприятные условия для развития наступления: похолодание и пополнение российской армии за счет мобилизованных граждан.