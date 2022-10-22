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20:00, 22 октября 2022Мир

Американский офицер назвал способ парализовать ВСУ

Офицер США Дэвис: захват линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут немедленно парализованы, если захватить линии снабжения в Волынской и Львовской областях. Такой способ лишить украинскую армию боеготовности назвал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

«Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у Украины практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев», — указал офицер.

Автор статьи также отмечает, что Россия давным-давно уничтожила основную способность Украины производить военную технику и боеприпасы, так что Киев полностью зависит от непрерывного потока поставок с Запада. Самой большой угрозой для способности Украины вести боевые действия является безопасность маршрутов снабжения от ее западных границ до пунктов сбора во внутренних районах страны, пишет Дэвис.

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Кроме того, подполковник указывает, что даже при самых благоприятных обстоятельствах для президента Украины Владимира Зеленского он вскоре столкнется с огромными трудностями. Отмечается, что требуется время, чтобы восполнить потери и обучить новые войска. Однако Украине потребуется не просто восполнить потери, но и значительно увеличить численность войск, чтобы противостоять российским военным.

Ранее военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что активное наступление российских войск на позиции ВСУ может начаться в середине ноября. Он отметил, что тогда возникнут более благоприятные условия для развития наступления: похолодание и пополнение российской армии за счет мобилизованных граждан.

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Алина Гончарова
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