На улице Херсона сработало взрывное устройство

В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, погиб человек, 3 пострадали

На улице Херсона сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом власти региона сообщили РИА Новости.

По поступившим данным, из-за срабатывания СВУ погиб один человек. ТАСС со ссылкой на Минздрав региона сообщает о трех раненых в результате теракта.

«Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль» — сказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее всех мирных жителей и гражданских чиновников Херсона призвали немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. В региональной администрации заявили, что соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов.

