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06:18, 23 октября 2022Россия

Оценены риски вспышки лихорадки Эбола в России

Вирусолог Зверев: специалисты быстро локализуют лихорадку Эбола в случае завоза в Россию

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев оценил риски распространения лихорадки Эбола в случае завоза заболевания в Россию. Слова специалиста приводит ТАСС.

Так, по мнению вирусолога, российские специалисты очень быстро локализуют лихорадку, поэтому вспышки инфекции не последует.

«Никакой эпидемии или какой-то <…> серьезной вспышки этого заболевания у нас не будет. Конечно, кто-то может приехать уже зараженным и здесь заболеть, но вспышки не будет», — отметил Зверев.

20 сентября Уганда объявила о вспышке лихорадки Эбола. Президент страны Йовери Кагута Мусевени ввел 21-дневный карантин в эпицентре распространения вируса — районах Мубенде и Кассанда — в центральной части страны.

Ранее глава научно-исследовательского центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге, доктор биологических наук Александр Семенов оценил шансы соединения коронавируса и Эболы. По мнению вирусолога, мысль о том, что два вируса могут соединиться — «что-то из области дешевой голливудской фантастики».

Марина Совина
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