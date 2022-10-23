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15:32, 23 октября 2022Россия

ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке в ДНР

В ДНР сообщили, что украинская авиация выпустила 12 неуправляемых ракет по Горловке

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украинская военная авиация выпустила 12 неуправляемых ракет по Горловке. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что в 14:50 был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ из населенного пункта Дзержинск по Горловке. Всего выпущено 12 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ ведут массированный обстрел нескольких районов Донецка. В Кировском районе города повреждена школа, уточняется информация о пострадавших.

В сентябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Горловке из реактивных систем залпового огня «Ураган». Огонь велся со стороны Константиновки, всего было выпущено три ракеты.

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Алина Гончарова
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