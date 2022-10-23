Украина выпустила по ЛНР ракету из HIMARS

ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по селу Покровское в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Луганской народной республике (ЛНР) одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), передает ТАСС.

По доступным данным, удар был нанесен по селу Покровское. Время нанесения удара — 10:10 (совпадает с московским). О жертвах не сообщается.

В ночь с 22 на 23 октября ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в ЛНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 2:50 в ночь на воскресенье, 23 октября. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.