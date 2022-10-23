Украина выпустила по ЛНР ракету из HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Луганской народной республике (ЛНР) одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), передает ТАСС.
По доступным данным, удар был нанесен по селу Покровское. Время нанесения удара — 10:10 (совпадает с московским). О жертвах не сообщается.
В ночь с 22 на 23 октября ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в ЛНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрел был зафиксирован в 2:50 в ночь на воскресенье, 23 октября. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.