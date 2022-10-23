Пентагон заявил о важности продолжения контактов с Россией

Министр обороны США Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов с Россией

В Пентагоне рассказали, что министр обороны США Ллойд Остин в беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил о важности продолжения контактов с Москвой, сообщает РИА Новости.

«Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины», — отметили в американском оборонном ведомстве.

Шойгу 23 октября провел телефонный разговор с Остином. Подчеркивается, что главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал поставки военной помощи США Украине. Он оценил вероятность заморозки поставок оружия Киеву после выборов в США и допустил, что это произойдет при победе республиканцев на выборах в Конгресс, которые состоятся 8 ноября.