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22:55, 23 октября 2022Мир

Пентагон заявил о важности продолжения контактов с Россией

Министр обороны США Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов с Россией
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

В Пентагоне рассказали, что министр обороны США Ллойд Остин в беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил о важности продолжения контактов с Москвой, сообщает РИА Новости.

«Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины», — отметили в американском оборонном ведомстве.

Шойгу 23 октября провел телефонный разговор с Остином. Подчеркивается, что главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал поставки военной помощи США Украине. Он оценил вероятность заморозки поставок оружия Киеву после выборов в США и допустил, что это произойдет при победе республиканцев на выборах в Конгресс, которые состоятся 8 ноября.

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Марина Совина
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