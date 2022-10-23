Глава Минобороны России Шойгу созвонился с министром обороны США Остином

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу созвонился с американским коллегой — министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

«Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», — говорится в заявлении Минобороны.

Других подробностей не приводится. В прошлый раз Шойгу беседовал с Остином в пятницу, 21 октября.

Ранее 23 октября сообщалось, что российский министр провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Беседа также прошла в формате телефонного разговора. Кроме того, глава Минобороны России провел 23 октября переговоры с главами оборонных ведомств еще двух стран мира.