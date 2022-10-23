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12:24, 23 октября 2022Бывший СССР

Военкор назвал примерное число украинских пленных

Военкор Сладков заявил, что число украинских пленных приближается к 8 тысячам

Фото: Diego González / Unsplash

Несмотря на активизацию обменных процессов, число украинских пленных продолжает расти и приближается примерно к восьми тысячам. Такие данные назвал военкор ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram.

«Что ни атака противника — горе-наступающих ведут и ведут, что ни наш штурм вражеских позиций — новая кучка пленных обязательно появляется», — заявил журналист.

Сладков добавил, что у пленных впереди долгий путь «не воина»: их подробно будут расспрашивать обо всех деталях службы.

17 октября в Министерстве обороны России сообщили, что в рамках обмена в страну вернулись 110 граждан, находившихся в плену на Украине. При этом 72 человека из возвращенных — моряки. Обмен произошел при личном участии уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой.

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Варвара Кошечкина
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