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12:29, 23 октября 2022Наука и техника

«Роскосмос» показал запуск «Союза-2.1б»

«Роскосмос» опубликовал видео запуска «Союза-2.1б» с аппаратами «Скиф-Д» и «Гонец-М»

«Роскосмос» показал момент запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

На видео продемонстрирован момент запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратами «Скиф-Д» и «Гонец-М» на космодроме Восточный. В организации уточнили, что кадры были получены с автоматических камер, расположенных на стартовой площадке.

«Ключевой момент — с разного расстояния "рокот" стартующей ракеты звучит по-разному», — прокомментировали видеоролик представители госкорпорации.

В ночь на 23 октября стало известно, что первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» «Скиф-Д» и три спутника связи «Гонец-М» были выведены на орбиту. Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный в минушую полночь.

Андрей Ставицкий
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