Опубликованы кадры последствий теракта в Херсоне

Замглавы администрации Херсонской области опубликовал видео после теракта в Херсоне

Появились первые кадры с места теракта в Херсоне. Видео последствий опубликовал в Telegram заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

На кадрах видны разрушения после детонации самодельного взрывного устройства (СВУ). Столб, на котором, по всей видимости, было размещено СВУ, сломался и повредил рядом стоящий автомобиль. Более того, Стремоусов показал на видео тело погибшего мужчины, лежащего на земле. По словам замглавы области, бомба была активирована дистанционно.

23 октября на улице Херсона сработало взрывное устройство. В результате погиб один человек, Минздрав региона сообщает о трех раненых.

Ранее всех мирных жителей и гражданских чиновников Херсона призвали немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. В региональной администрации заявили, что соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов.

