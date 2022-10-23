Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:58, 23 октября 2022Бывший СССР

В Узбекистане раскрыли число поврежденных взрывом на складе Минобороны зданий

При взрыве на складе Минобороны Узбекистана получили повреждения 3,7 тысячи зданий

Из-за взрыва на складе Министерства обороны Узбекистана, произошедшего 22 октября, более 3,7 тысячи жилых и нежилых помещений получили повреждения. Число раскрыли в пресс-службе хокимията (администрации) Сырдарьинской области, передает ТАСС.

Согласно сообщению, частичные повреждения кровли, перекрытий, окон и дверей получили 3 742 здания. В поврежденных постройках ведутся восстановительные работы, к настоящему времени там восстановлено 2 тысячи квадратных метров окон.

Населенные пункты, расположенные возле воинской части, полностью перекрыли и оцепили. Для полной оценки ущерба, причиненного взрывом, создали рабочую группу, в которую вошли представители профильных ведомств и местных властей.

Взрыв на складе Минобороны Узбекистана, расположенном в населенном пункте Малик в Сырдарьинской области, произошел рано утром 22 октября. После взрыва началось возгорание, которое было оперативно потушено. Пострадали 16 человек, четверых доставили в больницы. В Минздраве республики уточнили, что среди пострадавших нет тяжелораненых и пациентов в критическом состоянии. Причины взрыва устанавливаются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Власти Херсона заявили об отражении всех атак ВСУ
Гоген Солнцев опубликовал совместное фото с девушкой
«Отважные» применили против ВСУ «Солнцепеки» на краснолиманском направлении
В России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
В Узбекистане раскрыли число поврежденных взрывом на складе Минобороны зданий
Иномарка насмерть сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве
Вяльбе объяснила новые санкции в отношении российских лыжников
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок
Трамп раскрыл возможное развитие ситуации на Украине при его президентстве
В ЦАР назвали благоприятным присутствие российских военных инструкторов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.