В Узбекистане раскрыли число поврежденных взрывом на складе Минобороны зданий

При взрыве на складе Минобороны Узбекистана получили повреждения 3,7 тысячи зданий

Из-за взрыва на складе Министерства обороны Узбекистана, произошедшего 22 октября, более 3,7 тысячи жилых и нежилых помещений получили повреждения. Число раскрыли в пресс-службе хокимията (администрации) Сырдарьинской области, передает ТАСС.

Согласно сообщению, частичные повреждения кровли, перекрытий, окон и дверей получили 3 742 здания. В поврежденных постройках ведутся восстановительные работы, к настоящему времени там восстановлено 2 тысячи квадратных метров окон.

Населенные пункты, расположенные возле воинской части, полностью перекрыли и оцепили. Для полной оценки ущерба, причиненного взрывом, создали рабочую группу, в которую вошли представители профильных ведомств и местных властей.

Взрыв на складе Минобороны Узбекистана, расположенном в населенном пункте Малик в Сырдарьинской области, произошел рано утром 22 октября. После взрыва началось возгорание, которое было оперативно потушено. Пострадали 16 человек, четверых доставили в больницы. В Минздраве республики уточнили, что среди пострадавших нет тяжелораненых и пациентов в критическом состоянии. Причины взрыва устанавливаются.