Mitsubishi насмерть сбил человека в Ходынском тоннеле в Москве

Один человек погиб в ДТП с «Газелью», Audi и Mitsubishi в Ходынском тоннеле в Москве

В ДТП с «Газелью», Audi и Mitsubishi в Ходынском тоннеле в Москве погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает столичная ГИБДД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, автомобиль Audi сломался в тоннеле на Ленинградском проспекте. Для его буксировки остановилась «Газель». В это время пассажир иномарки вышел на проезжую часть, где его сбил Mitsubishi, столкнувшийся после этого с другими машинами.

Смерть пассажира Audi наступила на месте аварии, водитель автомобиля был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Остальные участники ДТП не пострадали. ГИБДД устанавливает остальные обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве Audi A6 на большой скорости насмерть сбил беременную женщину и ее пятилетнего сына. По данным полиции, водитель проехал на красный свет светофора, когда пешеходы переходили дорогу по зебре.