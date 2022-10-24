Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:05, 24 октября 2022Россия

Mitsubishi насмерть сбил человека в Ходынском тоннеле в Москве

Один человек погиб в ДТП с «Газелью», Audi и Mitsubishi в Ходынском тоннеле в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ДТП с «Газелью», Audi и Mitsubishi в Ходынском тоннеле в Москве погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает столичная ГИБДД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, автомобиль Audi сломался в тоннеле на Ленинградском проспекте. Для его буксировки остановилась «Газель». В это время пассажир иномарки вышел на проезжую часть, где его сбил Mitsubishi, столкнувшийся после этого с другими машинами.

Смерть пассажира Audi наступила на месте аварии, водитель автомобиля был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Остальные участники ДТП не пострадали. ГИБДД устанавливает остальные обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве Audi A6 на большой скорости насмерть сбил беременную женщину и ее пятилетнего сына. По данным полиции, водитель проехал на красный свет светофора, когда пешеходы переходили дорогу по зебре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Совфеде оценили реакцию США на данные о применении Киевом «грязной бомбы»
На Украине заявили о готовности Маска финансировать Starlink для ВСУ
Спецоперация ФСБ по предотвращению теракта в Пятигорске попала на видео
Глава Евросовета высказался о сроках начала переговоров Украины с Россией
Россиянкам раскрыли правду о пластике по уменьшению груди
Появились данные о погибших пилотах Су-30
Россиян предупредили об опасности дипфейков
В Казахстане обновили Военную доктрину
Машина насмерть задавила человека в тоннеле на севере Москвы
Будущее поставок российского угля в Индию оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.